I rilievi, le indagini, le testimonianze ma non solo. A chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sabato sera lungo la strada Provinciale 4 che collega Cabras, passando per Donigala, ad Oristano, saranno anche le immagini della telecamera installata nel pullman di linea dell’Arst che poco dopo le 20 è stato preso frontalmente dalla Lancia Ypsilon guidata dalla 46enne Cinzia Cotza, che dal centro lagunare stava raggiungendo l’incrocio della Provinciale 1 per dirigersi verso Oristano.

In attesa quindi che la polizia veda le immagini del tragico schianto resta una certezza: quei sei chilometri di strada sono troppo stretti, con pochi segnali di pericolo e per nulla illuminati. Un mix perfetto, purtroppo, perché possano avvenire incidenti anche mortali come quello di sabato notte.

Lo scontro di sabato è avvenuto a causa dell’invasione della corsia opposta da parte della Lancia Ypsilon che non ha lasciato scampo alla donna di Zeddiani, morta nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118. Illeso invece l’autista del pullman dell’Arst che ha tentato, almeno secondo alcune testimonianze, di evitare l’impatto con l’auto frenando e spostando il mezzo che guidava all’estremo margine della carreggiata. Alcuni passeggeri del pullman invece in tarda serata hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti e dopo la visita hanno avuto alcuni giorni di prognosi.

