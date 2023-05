Sempre solare, sempre con la battuta pronta, era l’amico di tutti. In queste ore a Cabras in tanti, soprattutto sui social, stanno ricordando Gianni Piscedda, 50 anni, morto la notte scorsa dopo aver perso il controllo del suo scooter mentre percorreva il tratto che collega la frazione di Solanas a Cabras.

L’uomo, dopo aver urtato contro un palo per poi finire a bordo strada, è morto sul colpo.

Tutti i tentativi per rianimarlo sono risultati vani. La notizia in pochi minuti ha raggiunto il centro lagunare dove Gianni Piscedda, abile artigiano e sempre al lavoro nel suo laboratorio di via Giovanni XXIII dove realizzava infissi in alluminio, era benvoluto da tutti. Era anche campione di biliardo, la sua passione da sempre.

Domenica notte Gianni Piescedda era diretto a Cabras dove abitava assieme alla moglie.

Lascia due figlie e anche il piccolo nipotino nato pochi mesi fa. Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore, in via Trieste. Celebra don Giuseppe Sanna.

