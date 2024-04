Momenti di paura oggi a pochi metri dall’ingresso dell’istituto tecnico industriale Othoca di Oristano. Uno studente, in sella al suo scooter, è stato travolto da un furgoncino che non si è fermato.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118. Gli operatori hanno prestato le prime cure, poi il sedicenne è stato accompagnato al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i vigili urbani hanno rintracciato l’investitore che, dopo aver lasciato il numero di targa del suo mezzo, si è allontanato dalla scena dell’incidente. Sono in corso accertamenti, rischia la denuncia per omissione di soccorso.

