Un incendio ha minacciato le abitazioni nella zona residenziale di San Ciriaco a Terralba, che si estende tra la via Nazionale e la circonvallazione che collega la cittadina con la Statale 131.

Le fiamme si sono sviluppate accidentalmente in un lotto di terreno colmo di erbacce. In pochi minuti il forte vento ha soffiato in direzione di Terralba minacciando le villette della zona.

A quel punto è scattato l’allarme ed è stato richiesto l’intervento delle squadre a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, alcune squadre della Protezione civile, la polizia locale e gli agenti della Forestale di Marrubiu.

Le operazioni si sono svolte sotto lo sguardo preoccupato dei residenti, impauriti dal fuoco che bruciava le stoppie a diverse centinaia di metri di distanza. Poi per fortuna, improvvisamente, il vento ha cambiato direzione e ha soffiato verso l’agro di Terralba.

Le squadre antincendio hanno lavorato per oltre un’ora prima di avere ragione del rogo che ha trovato terreno fertile tra le stoppie di alcuni campi incolti. Va sottolineato che molti dei terreni privati sono stati ripuliti per tempo come prevede l’ordinanza antincendio della Regione.

© Riproduzione riservata