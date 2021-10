Giornata impegnativa per le squadre anti-incendio della Sardegna.

In poche ore sono infatti divampati otto incendi in altrettante località dell’Isola, che hanno mandato in fumo complessivamente oltre 21 ettari di territorio.

In due casi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei, per dare manforte alle squadre di terra.

Il rogo più impegnativo è scoppiato a Suni, in località "Su Padule", dove è intervenuto il personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuva dagli elicotteri di Fenosu e San Cosimo. L'incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di macchia mediterranea.

Un altro ettaro di pascolo è bruciato a causa di un incendio a Villanova Monteleone: anche in questo caso si è alzato in volo l'elicottero della base di Anela.

