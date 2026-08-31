Incendio a Silì: fiamme in un capannone industriale, distrutti mezzi agricoliIl rogo è partito dalle sterpaglie nel pomeriggio. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Oristano ha evitato il peggio: nessun ferito
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Incendio a Silì, capannone in fiamme: distrutti mezzi agricoli. Oggi poco dopo le 15: 30 i Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti a Silí, in provincia di Oristano, per un incendio di sterpaglie che in seguito ha coinvolto un azienda.
Le fiamme hanno interessato dei mezzi agricoli all’interno di un capannone industriale. L’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati con due squadre e tre autobotti, ha impedito il propagarsi dell’incendio in ulteriori aree interne allo stabile. Sono attualmente in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza dell’area. Nessun ferito.
(Unioneonline/En.Ne.)