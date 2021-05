Dopo quasi un anno l’Ats non ha ancora assegnato gli incarichi vacanti esistenti all’interno delle strutture dell’Azienda sanitaria nell’Oristanese.

Lo denuncia il segretario provinciale della Funzione pubblica della CISL di Oristano Marco Efisio Pisanu.

Con una lettera inviata ai Commissario dell’Ats e della Assl, ai direttori amministrativi e sanitari, sollecita l’assegnazione degli incarichi.

“In questi ultimi 13 mesi di emergenza sanitaria i dipendenti della Assl di Oristano (così come è accaduto nelle altre aree) - dice Marco Efisio Pisanu - nonostante la carenza di organico, hanno instancabilmente messo a disposizione dell'Azienda la propria professionalità, operando con dedizione e senso di responsabilità, alcuni dei quali tra l'altro ricoprendo incarichi di funzione a titolo gratuito. Adesso crediamo sia giunto il momento di colmare le lacune presenti nell’organico della nostra Assl, almeno laddove la risoluzione del problema è meramente una questione di volontà, poiché ci risulta che i vari Direttori di Servizio abbiano inviato le richieste per l’assegnazione degli incarichi vacanti ma, ad oggi, da parte della Ats non vi è stato nessun riscontro. Ricordando la nota della Segreteria regionale della Cisl dello scorso 11 aprile - conclude Marco Efisio Pisanu - chiediamo di conoscere le motivazioni che impediscono all’Azienda di adottare la deliberazione per l’assegnazione degli incarichi vacanti”.

