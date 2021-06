Per un attimo è sembrato di essere in Giappone, dove le opere pubbliche vengono realizzate in uno schiocco di dita. Oggi per Cabras data storica: dopo sette anni dal finanziamento ricevuto da parte della Regione è stata inaugurata la rotatoria realizzata in tempo record nell'incrocio che c'è sulla strada che da Cabras conduce a Torre Grande e la provinciale che da Oristano va verso la costa del Sinis.

Gli operai hanno aperto la rotonda al traffico veicolare. Con applauso. I lavori dovevano durare 21 giorni, così aveva promesso il primo cittadino all'inizio del mese. Invece sono durati appena due settimane. Hanno tagliato il nastro il sindaco Andrea Abis e il prefetto Fabrizio Stelo. Per il primo cittadino un traguardo importante: «Finalmente, dopo tanti anni di risorse ferme e di incidenti talvolta gravi, questa intersezione stradale è stata messa in sicurezza e consentirà di avere il traffico verso la costa meglio regolato. Sono soddisfatto di questo primo passo, in particolar modo per i tempi record di realizzazione dell'opera placando di fatto tutte le polemiche strumentali create nell'ultimo periodo. Questa è la dimostrazione palese che quando si fa sistema e i progetti sono ben studiati è possibile realizzare le opere pubbliche in tempi non biblici».

Le risorse, infatti, non sono state stanziate subito al Comune. Nel 2014 la Regione decise di affidare il progetto alla Provincia, titolare del tratto di strada. Però fu un nulla di fatto. Poi l’intervento fu affidato all’Anas, ma senza nessun risultato. A quel punto il sindaco Abis decise di chiedere alla Regione di prendersi carico della realizzazione della rotatoria, quella che ora non è più sulla carta.

