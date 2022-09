Gli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale hanno sanzionato un ristorante della costa oristanese che serviva piatti a base di murici spinosi (detti anche “bocconi di mare”) pescati illegalmente.

La scoperta è stata fatta nel corso di una serie di controlli condotti nei locali della zona dal personale del Nucleo Investigativo in collaborazione con i dipendenti della Asl.

Nella cucina in uno dei ristoranti ispezionati sono stati appunto individuati i murici, pronti per la lavorazione e per la successiva somministrazione ai clienti, ma senza la necessaria etichettatura.

Tredici i chili di pescato complessivamente sequestrati e destinati alla distruzione.

Per il titolare dell’esercizio è invece scattata una multa da 1.500 euro.

Gli agenti del Corpo Forestale proseguono ora le indagini per risalire al pescatore di frodo che

ha consegnato il prodotto.

