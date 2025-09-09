Consiglio lampo a Paulilatino dove ormai fra i banchi dell’aula siedono solo i consiglieri della maggioranza. Tre punti veloci, già discussi in gruppo e votati all’unanimità. All’ordine del giorno due regolamenti, il primo per la gestione ed uso degli impianti sportivi.

Si chiarisce che le varie strutture devono essere impiegate per l’uso per cui sono nate. La concessione degli impianti e la durata sarà valutata dalla Giunta che esaminerà le richieste arrivate in Comune.

Via libera anche al Regolamento per la concessione dei beni comunali immobili e immobili. L’Assemblea civica ha infine approvato l’aggiornamento del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027. Diversi i lavori inseriti: un milione e 300 mila euro che serviranno per la rete idrica e delle acque bianche, 800 mila euro per il completamento dell’area delle ex casermette militati, 222 mila per l’archivio comunale, 415 mila per gli impianti sportivi in località Funtana, 319 mila per le strade nel Pip, 360 mila per la riqualificazione del Municipio, 595 mila per la sistemazione di piazze 580 mila per la sistemazione e l’ampliamento della biblioteca.

