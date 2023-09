Un’imbarcazione da diporto si è incagliata a Turr’e Seu, litorale del Sinis, cuore dell'Area marina protetta del Sinis, e ha iniziato a sversare idrocarburi in mare. Niente paura, però, si è trattato di una semplice esercitazione antinquinamento coordinata dalla Capitaneria di Porto di Oristano guidata dal comandante Federico Pucci.

Si tratta dell’esercitazione annuale denominata “Pollex 2023”, finalizzata alla verifica dell’efficacia ed efficienza dei modelli di intervento individuati dal “Piano Operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini”. L’esercitazione ha previsto la simulazione di un intervento complesso, che ha visto un primo momento di soccorso nei confronti di un’imbarcazione da diporto che ha fatto scattare l’emergenza.

Prima c’è stata la chiamata di soccorso da parte dell’unità incagliata. Immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto ha inviato la motovedetta per prestare aiuto all’equipaggio. Dopo aver tratto in salvo i malcapitati, l’equipaggio della motovedetta notava che a seguito dell’incaglio e del conseguente sversamento di idrocarburi da parte dell’imbarcazione da diporto, si era formata, nello specchio acqueo, una chiazza oleosa di modeste dimensioni. Sono state attivate a quel punto tutte le procedure operative per l’uscita del mezzo disinquinante.

All’esercitazione ha partecipato anche il personale dell’Istituto di ricerca nazionale che, a bordo dei mezzi marittimi coinvolti, ha rilasciato nello specchio acqueo inquinato alcune boe al fine di monitorare in tempo reale lo spostamento della chiazza. Il comandante Pucci evidenzia l’importanza di queste simulazioni quanto più possibile vicine ad uno scenario reale, sottolineando, altresì, l’intenzione del Compartimento Marittimo di porre in essere ogni iniziativa utile, in termini di dialogo con le altre istituzioni, a conseguire più elevati livelli di tutela ambientale, sfruttando quei margini di miglioramento ancora esistenti laddove risulti necessario integrare l’intervento operativo negli specchi acquei con efficaci modelli di protezione preventiva della fascia costiera.

