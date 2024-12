Paura a San Nicolò d’Arcidano. Il fortissimo vento, che in queste ore sta investendo anche l’Oristanese, ha sradicato la copertura di un tetto di un’abitazione. È successo tra via Argiolas e via Peschiera questa mattina intorno alle 11. La copertura è andata finire sopra un’altra casa e su un palo dell’illuminazione pubblica.

«Fortunatamente non si è registrato nessun danno alle persone - commenta il primo cittadino di Arcidano Davide Fanari - Ma poteva andare peggio». Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco.

Danni anche a Riola Sardo. Si è sradicato l’enorme albero presente a pochi metri dalla biblioteca comunale e dal Comune. Alberi a terra anche nella marina di Su Pallosu, territorio di San Vero Milis.

A causa del forte vento sono cadute diverse piante poi lungo la strada provinciale 49, nel terralbese, e sono stati effettuati diversi interventi per liberare le carreggiate interessate.

«Sono stati segnalati a Telecom diversi pali ed è stato attivato il centro operativo comunale - commenta la sindaca di Arborea Manuela Pintus - Si invita a utilizzare la massima prudenza nelle prossime ore e limitare gli spostamenti in macchina se non strettamente necessari. I rischi ai quali si può essere esposti in questi casi sono quelli di caduta alberi, tegole e cavi che possono invadere la carreggiata stradale e creare situazioni di pericolo improvvise e imprevedibili. In caso di necessità è possibile contattare il numero unico di emergenza, il 112».

