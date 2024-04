Gli obiettivi sono due: offrire un’opportunità per svolgere una attività ricreativa all’aperto e promuovere i beni culturali attraverso la canalizzazione dei partecipanti ai siti culturali e ambientali del territorio. Tutti in sella alla scoperta della costa: il prossimo primo maggio torna la tradizionale "Ciclopedalata del Sinis" proposta dall’amministrazione comunale di Cabras: si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno dalle famiglie e dai giovani di Cabras e Solanas.

Sarà come sempre una giornata speciale a passo lento a contatto con la natura. La giornata di festa inizierà in piazza don Sturzo per le iscrizioni alla manifestazione. Poi la partenza. Lo scorso anno sono stati più di trecento i partecipanti. Una volta arrivati a San Giovanni i ciclisti saranno liberi di scegliere come trascorrere la permanenza nella borgata. Alle 17.30 circa è previsto il ritrovo nella piazza centrale di San Giovanni per il rientro del gruppo verso Cabras. L’evento è aperto a tutti, anche ai non residenti. I bambini al di sotto dei dodici anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per il Comune di Cabras, che per l’organizzazione dell’evento stanzierà 5mila euro, sarà anche l’occasione per rimarcare la necessità di realizzare la pista ciclabile per collegare il paese lagunare alla borgata marina di Torre Grande e quella di San Giovanni di Sinis. Infrastruttura finanziata dalla Regione tempo fa ma poi bloccata dalla stessa per questioni ambientali. E chissà se con la nuova Giunta regionale che si insedierà a breve ci saranno novità positive.

