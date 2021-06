Sarà un politico? Oppure un tecnico? Ormai manca poco alla famosa firma per sancire la nascita della Fondazione Mont’e Prama che gestirà tutti i siti archeologici del Sinis. Ancora però bocche cucite per quanto riguarda il nome del presidente del nuovo Ente formato dai tre soci fondatori: Ministero, Regione e Comune di Cabras. Un mistero che verrà svelato solo al momento della presentazione ufficiale.

Giovedì alle 11 in punto è previsto a Cabras l'arrivo del ministro della Cultura Dario Franceschini. L'appuntamento è in via Tharros nella nuova sala polifunzionale adiacente al museo civico, che sarà inaugurata per l'occasione dall’esponente del Governo Draghi. Poi è prevista la lettura dell'atto costitutivo e la firma degli atti alla presenza di un notaio. Subito dopo gli interventi. Il primo che prenderà la parola sarà il padrone di casa, il sindaco Andrea Abis. Poi il microfono sarà nelle mani del ministro Franceschini. Interverrà immediatamente dopo il presidente della Regione Christian Solinas. Alle 12 e 10 invece è in programma la presentazione del presidente della Fondazione e di tutto il consiglio di amministrazione che sarà formato anche da un vice presidente (il sindaco Andrea Abis), da due componenti scelti dalla Regione e da altri due indicati invece dal Ministero. Dopo le presentazioni ufficiali prenderà la parola il presidente della Fondazione Mont’e Prama. Alle 13 i saluti.

© Riproduzione riservata