Tutti in marcia per la pace in favore del popolo palestinese. Anche il Guilcier si mobilita e per venerdì 19 settembre organizza l’evento che toccherà i centri di Norbello, Abbasanta e Ghilarza. «L'idea di organizzare una marcia per la Palestina, e precisamente per i bambini di Gaza, è nata circa due mesi fa in seno al Centro servizi comunitari di Norbello, ed è stata poi proposta anche ad altre Associazioni del Guilcier», ha chiarito Filomena Deriu durante la conferenza di presentazione.

Il 19 si partirà alle 16 da Norbello in Piazza del Popolo. La marcia si snoderà percorrendo la Via Vittorio Emanuele per raggiungere Abbasanta in Via Norbello, Corso Garibaldi, Viale delle Rimembranze e Ghilarza in Corso Umberto, Via Antonio Maria Carta, Via Matteotti, Piazza San Palmerio, dove è prevista una serie di interventi sull'argomento.

Alla marcia hanno aderito l'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, il Comitato in Difesa dell'Ospedale Delogu, il Comitato Intercomunale Città/Futura, l'Associazione Culturale e Letteraria Erbafoglio, Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, Padre Morittu Comunità "S"Aspra", Associazione Archeologica ARKEO AIDO, la Pro-Loco di Abbasanta, gli Scout della AGESCI Abbasanta 1, Gruppo Folk S. Maria della Mercede, Gruppo AMAI GIRASOLI GHILARZA. Si punta inoltre a coinvolgere le amministrazioni comunali e le scuole.

