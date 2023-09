Dopo l’esordio ad Allai, il Festival EcoRurality, organizzato dai comuni di Allai, Busachi e Samugheo, si sposta a Busachi nelle giornate del 28 e 29 settembre.

L’iniziativa si propone come un percorso all’interno dei territori, delle tematiche e della socialità con giornate di confronto tra gli attori istituzionali, culturali, sociali ed economici sul grande tema dell’Ecoruralità, dell’arte come strumento di tutela dell’identità e sulla possibilità di immaginare una nuova imprenditorialità, innovativa e vicina ai territori rurali.

Dibattiti, laboratori e presentazioni sulle piazze e nei principali siti di interesse culturale e storico, a conferma di un tessuto sociale vivo e orgogliosamente pulsante. E ancora: momenti musicali, proiezioni e spazi per la convivialità enogastronomica.

Giovedì 28 a Busachi si inizia alle 18:30 con i saluti del sindaco Giovanni Orrù. Si entra subito nel vivo del programma con la cantante e conduttrice Claudia Aru che coordinerà un incontro che vedrà insieme diverse esperienze legate alla progettazione e produzione di attività artistiche in cui la Sardegna e i suoi piccoli centri diventano luoghi di produzione o di residenza per artisti innovativi. Parleranno Sandra Ennas, di Sardegna Ricerche, Francesca Sassu, artefice di Noce Fresca, un progetto internazionale di residenze artistiche operante a Milis, Giorgio Casu, direttore artistico di Non solo murales San Gavino Monreale, l’artista e progettista Carlo Salvatore III Laconi del “Paesaggio Glocal”, Pietrina Atzori, una “fiber artist” contemporanea che lavora con le fibre naturali, artificiali e di recupero e che con il suo lavoro realizza opere di installazione anche urbane, performance e arte partecipativa.

Dopo la pausa dedicata alla degustazione di prodotti tipici dell’agroalimentare, si riprende alle 21:30 con il concerto dei Reverendo Jones che chiuderà la serata. Il cantante cagliaritano, pseudonimo di Antonello Pusceddu, si esibirà in un live che riassumerà tutta la sua carriera. Venerdì 29 dalle 18:30 e con la conduzione del giornalista Nicola Muscas un interessante focus sull’impatto che i festival hanno nella valorizzazione delle aree interne. Ne parleranno il musicista Simone Pittau direttore artistico del Culturefestival, Davide Peddis presidente dell’associazione Scienza Società Scienza, organizzatrice del Festival Scienza, unico esempio in Sardegna di un festival dedicato alla divulgazione scientifica e Francesca Casula, organizzatrice dei festival Éntula e Liquida.

La due giorni di Busachi si concluderà, dalle 21:30, con la sfilata organizzata da City & City. EcoRurality-Qi è un’iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, su un progetto che vede capofila il Comune di Allai e che coinvolge, oltre alla stessa Allai, le amministrazioni di Busachi e Samugheo con un programma curato dall’agenzia 37Comunicazione.

