Emozionante e suggestiva la festa del Corpo forestale per il suo santo patrono San Giovanni Gualberto a Bonarcado, nel santuario della Madonna di Bonacatu. Circa duecento guardie forestali in pensione hanno omaggiato, stamattina, il loro protettore con la santa messa presso la Basilica di Santa Maria, celebrazione officiata dal parroco di Gadoni, don Fabio Marras. Ex guardia forestale il sacerdote ha ricordato la sua esperienza: «mi fa piacere rivedere dopo 34 anni le facce di tanti ex colleghi con i quali ho fatto il corso a Sabaudia. Non è stato facile lasciare il Corpo forestale, ma ho fatto la mia scelta di vita: quella di seguire il Signore».

Il patrono San Giovanni Gualberto, a 951 anni dalla sua morte, è il patrono dei forestali d’Italia e fondatore dell’Ordine monastico Benedettino a Vallombrosa. La cerimonia bonarcadese si è svolta in contemporanea con quella nazionale che l’abate generale dei Vallombrosani celebra nell’Abbazia di Vallombrosa, in provincia di Firenze, dove il santo visse intorno all’anno mille.

Prima della messa, Salvatore Marras, docente di Architettura, ha raccontato la storia della basilica e santuario di Bonarcado. Dopo la cerimonia le ex guardie forestali, insieme al vicesindaco Stefania Piredda, hanno messo a dimora una pianta di ulivo, simbolo di pace, nel piazzale della basilica.

© Riproduzione riservata