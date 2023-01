L’area è grande più di diecimila metri quadrati. All’interno si possono praticare tantissime attività sportive. Il Comune di Nurachi ha indetto un bando di gara per l’affidamento in concessione decennale dell’area comunale presente in via Adriano Olivetti. Il bando è riservato alle società sportive iscritte all'Albo delle società Sportive di Nurachi che praticano attività nel territorio.

Come fa sapere il Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti, il concessionario potrà utilizzare l’area solo per scopo sportivo, mentre i lavori di miglioria saranno a carico del concessionario e potranno essere svolti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’amministrazione. L’area inoltre dovrà essere obbligatoriamente curata. Non deve presentare sterpaglie, erba alta e rifiuti.

Per quanto riguarda la concessione si partirà da una base d’asta di 50 euro all’anno. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune entro il 10 febbraio 2023. Tutta la documentazione sarà valutata dal responsabile del servizio amministrativo con l’assistenza del responsabile del procedimento. Verrà stilata poi una graduatoria.

Come si legge nel bando verranno presi in considerazione diversi criteri: la quantità e la qualità delle offerte sportive presentate, quelle dedicate ai bambini e quelle previste per i diversamente abili. Dopo l’approvazione della graduatoria il concessionario potrà firmare la convenzione di concessione. Il Comune fa sapere inoltre che verrà verificato periodicamente che l’area concessa sia utilizzata per le attività indicate nel piano di utilizzo, ma anche lo stato di pulizia e cura.

