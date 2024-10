No al reintegro del barracello escluso tempo fa dalla compagnia del paese. Il Consiglio comunale di Simaxis, durante l’assemblea pubblica del trenta settembre scorso, ha respinto il ricorso presentato da parte dei legali dell’agente di polizia rurale.

Avevano impugnato la deliberazione di Giunta comunale dello scorso 8 agosto avente come oggetto “Presa d'atto motivazioni presentate dal Capitano ai fini della esclusione di un membro dalla Compagnia Barracellare”. Erano presenti al Consiglio in tutto otto consiglieri, solo uno della minoranza. Tutti, durante la votazione segreta, come previsto dal regolamento, hanno espresso parere negativo.

Per il Comune quindi si chiude definitivamente il procedimento attivato tempo fa nei confronti dell’agente. La vicenda risale a due mesi prima, quando uno dei barracelli aveva postato sui social diverse fotografie che raccontavano lo stato di degrado di alcune zone del paese. Motivo per il quale il sindaco Giacomo Obinu, su segnalazione del capitano, aveva deciso di allontanarlo dalla compagnia.

Il barracello aveva presentato il ricorso. E il responso è arrivato.

