Alla recente chiusura della sede del Banco di Sardegna di Corso Garibaldi ad Abbasanta, che già aveva creato parecchi problemi ai cittadini, soprattutto a quelli più avanti con gli anni (nonostante la filiale di Ghilarza sia molto vicina), si aggiungono ora altre numerose proteste. A finire sul banco degli imputati è la pessima qualità del servizio bancomat installato nello stesso locale, che risulta infatti perennemente fuori servizio. Si sono segnalate addirittura interruzioni di almeno 25 giorni.

«È una situazione davvero diventata insostenibile - afferma alquanto arrabbiato Francesco Arca -. Mi risulta che alle lamentele di tante persone che riportiamo alla filiale di Ghilarza dove dobbiamo recarci giocoforza per tutte le altre operazioni – aggiunge - rispondono che non possono fare nulla. Non ne possiamo davvero più». La cosa che le persone non capiscono è perché continuino i disservizi, visto che i tecnici sono notati molto spesso a lavorare all’interno del locale bancomat. Evidentemente è una situazione dalla quale non si riesce a venire fuori.

Non è in generale un bel periodo per l’utenza del paese che ha la necessità dei servizi, considerato che è chiuso temporaneamente anche l’ufficio postale e pure in questo caso ci si deve recare a Ghilarza, con a disposizione però uno sportello dedicato, in attesa che si concludano gli interventi di potenziamento dell'ufficio di Abbasanta.

