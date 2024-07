A Samugheo il prossimo 27 luglio ritorna l’appuntamento con la rassegna estiva delle maschere della Sardegna organizzata dal gruppo Mamutzones Antigos di Samugheo in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

Tanti i gruppi che parteciperanno anche in arrivo dall’estero: saranno i protagonisti assoluti a partire dalle 22 in una sfilata ricca di fascino e suggestione. Animeranno via Vittorio Emanuele e piazza Sedda. A sfilare saranno: Boes e Merdules bezzos di Ottana, Su Bundhu di Orani, Su Sennoreddu e s’Iscusorzu di Teti, Urtzu e sos Bardianos di Ula Tirso, Is Arestes e s’Urtzu pretistu di Sorgono, Dobczyce song and dance ensemble in arrivo dalla Polonia. Gruppo Rozsutec dalla Slovacchia, Gruppo Encantos de mi Panamà in arrivo da Panama. E ancora Krampus Alfagor Tuilf da Merano, Mamutzones Antigos da Samughero, Su carru e santu Minchilleo, Su Traga corgios di Samugheo e tante altre maschere improvvisate del carnevale samughese.

Conclusa la sfilata, alle 23,30, sono in programma balli in piazza con i Dilliriana e a seguire animazione con il Dj Francesco Cossu. Nel corso della giornata sarà possibile fare escursioni e visitare il museo Murats.

