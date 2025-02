Anche Ghilarza si prepara a rivivere l’antico carnevale. Prima di lasciare spazio ai carri allegorici e alle maschere più attuali, nella cittadina del Guilcier si rinnova infatti l’appuntamento con Su carruzu a s’antiga, la kermesse dedicata agli aspetti più tradizionali del periodo carnevalesco.

Già fissata la data della kermesse, curata dalla Pro loco di concerto al Comune e la preziosa collaborazione dei gruppi Su Carruzu e Onnigaza: Su carruzu a s’antiga è in calendario per domenica 23 febbraio. Come sempre saranno protagoniste Sas Mascheras a Lenzolu, Sos Burrones e poi i costumi tradizionali sardi con rappresentanze in arrivo da diversi centri dell’Isola.

La sfilata partirà alle 15 dalla società operaia per poi snodarsi nelle vie del centro storico di Ghilarza. Si percorreranno corso Umberto, piazza Amsicora, vico Iosto, Carrela su Carruzu, via Dante, via Trieste, via Cav Agus, Ponte Chinisu, Putzu Carrazu, via Brigata Sassari e via D’Annunzio. Finale in piazza San Palmerio con “malloreddos cun bagna” e vino rosso. La serata sarà animala nelle vie del centro storico da Carlo Boeddu all’organetto.

© Riproduzione riservata