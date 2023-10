Si chiama “Halloween in Biblioteca” l’ultima iniziativa della Biblioteca comunale di Palmas Arborea.

In occasione di Halloween, infatti, le operatrici della struttura hanno ideato una serie di attività dedicate ai bambini per festeggiare la ricorrenza ormai diventata abitudine anche in Italia.

Nello specifico, verranno proposte ai bambini dai 6 ai 10 anni attività come letture a tema e un laboratorio creativo. Per poter partecipare occorrerà iscriversi rivolgendosi alla biblioteca, contattandola via telefono (078/3028221) o attraverso l’indirizzo e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

Il programma prevede iniziative il lunedì pomeriggio a Palmas Arborea, dalle 17, mentre martedì, dalle 16.30, l’attività si svolgerà nella borgata di Tiria.

© Riproduzione riservata