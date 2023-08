Tutto pronto per “Santa Maria Stella Maris”, festività particolarmente sentita dai bosani. Molto attesa e suggestiva è la processione delle barche riccamente addobbate. Domani, domenica 6 agosto, il programma prevede alle 9 la Santa Messa nel sagrato di Bosa Marina a cui farà seguito la processione delle barche con il simulacro che arriverà a Bosa. Alle 10.45 la processione per le vie dell’abitato con arrivo in Concattedrale dove alle 12 ci sarà la Santa Messa.

Nel pomeriggio alle 17.15 si rinnova la processione delle barche con il rientro a Bosa Marina. Le processioni sul fiume, per questioni di sicurezza e come da tradizione, dovranno rispettare un preciso ordine e, durante il loro corso, non potranno essere effettuati sorpassi o affiancamenti alle imbarcazioni che precedono il corteo: quella del priore con il simulacro, le barche dei pescatori professionisti e dei diportisti. Le imbarcazioni della Circomare e della Cri garantiranno il supporto al regolare svolgimento del corteo.

