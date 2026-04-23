Ritornano a Gonnostramatza gli appuntamenti in occasione del 1 maggio, festa di San Giuseppe e dei Lavoratori. La Pro-Loco “Su Tramatzu”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza la 17sima Sagra de “Su Gatou” e la 24sima Edizione “Arti e Mestieri”.

Una giornata nella quale saranno presenti appuntamenti religiosi e civili. Il via alle 10, con la processione in onore di San Giuseppe Artigiano, con mezzi e strumenti di lavoro. Alla stessa ora è prevista anche l’esposizione e le realizzazioni di prodotti artigianali.

Alle 11.30 la benedizione degli strumenti e dei mezzi di lavoro e, a seguire, la Santa Messa. Il programma civile proseguirà, invece, nel pomeriggio. Alle 15.30 l’esibizione itinerante dell’Associazione culturale “Sos Merdules Bezzos De Otzana”, mentre alle 16.30 il via alla sagra de “Su Gatou”, con la dimostrazione e la degustazione. Infine, alle 18, balli e canti tradizionali con il gruppo “A Ballare”.

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