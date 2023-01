Il Comune di Gonnostramatza, in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ospiterà due progetti del Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza di cittadinanza attiva, che opera nei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. I volontari e le volontarie dai 18 ai 28 anni vengono inseriti in progetti formativi all’interno di enti e associazioni, sia in Italia che all’estero, che operano in vari ambiti (ambiente, assistenza, digitale, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile).

Per quanto riguarda il Comune di Gonnostramatza, saranno selezionati 4 volontari, 2 nel progetto in ambito di Assistenza, e 2 nel progetto in ambito dell’Educazione. Nel settore dell’assistenza, il progetto è denominato “Il Servizio Civile a sostegno delle Persone Fragili” che rientra nel programma “Rete d’Inclusione: volontari nei Comuni della Sardegna”; nel settore dell’educazione, il titolo del progetto è “Volontari nei percorsi educativi dedicati a minori e giovani”, all’interno dello stesso programma del primo progetto. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 10 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma di domanda on line (Dol), raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone con le credenziali Spid.

