Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un avviso riguardante le borse di studio in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2024/2025. Verranno assegnate 16 borse in totale. Nello specifico, 6 borse di studio saranno destinate ai ragazzi delle medie (importo che varia tra i 200 e i 100 euro); 10 borse, invece, per gli studenti delle Superiori (somma tra i 300 euro e i 100 euro). Tra i requisiti per poter partecipare, occorre essere residenti a Gonnostramatza, aver frequentato gli istituti di Istruzione Secondaria e aver ottenuto una votazione media non inferiore al 7 (alle Medie e dalla prima alla quarta Superiore) e una voto finale non inferiore a 80 per i ragazzi che hanno frequentato la quinta superiore. Le richieste potranno essere presentate entro il 10 novembre, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, via e-mail (protocollo@comune.gonnostramatza.it), Pec (protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it) e a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

