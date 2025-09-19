Gonnostramatza, borse di studio per gli studentiDomane entro il 10 novembre
Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un avviso riguardante le borse di studio in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2024/2025. Verranno assegnate 16 borse in totale. Nello specifico, 6 borse di studio saranno destinate ai ragazzi delle medie (importo che varia tra i 200 e i 100 euro); 10 borse, invece, per gli studenti delle Superiori (somma tra i 300 euro e i 100 euro). Tra i requisiti per poter partecipare, occorre essere residenti a Gonnostramatza, aver frequentato gli istituti di Istruzione Secondaria e aver ottenuto una votazione media non inferiore al 7 (alle Medie e dalla prima alla quarta Superiore) e una voto finale non inferiore a 80 per i ragazzi che hanno frequentato la quinta superiore. Le richieste potranno essere presentate entro il 10 novembre, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, via e-mail (protocollo@comune.gonnostramatza.it), Pec (protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it) e a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.