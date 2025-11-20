Gonnosnò, venerdì appuntamento in occasione della settimana nazionale "Nati per Leggere"L’evento è inserito all’interno del “Festival Letterario Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche la Biblioteca comunale di Gonnosnò, in occasione della Settimana Nazionale “Nati per Leggere”, in programma dal 15 al 23 novembre, presenta un’iniziativa dedicata ai più piccoli.
Venerdì 21 novembre, a partire dalle 10 nella Biblioteca comunale del paese, saranno ospiti i bambini della scuola dell’Infanzia, al quale verrà presentato un laboratorio di animazione alla lettura.
L’appuntamento è curato da “Tatabolla & le marche da bolla”, con il libro “Le mie prime musiche swing”. L’evento è inserito all’interno del “Festival Letterario Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica”.