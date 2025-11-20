Anche la Biblioteca comunale di Gonnosnò, in occasione della Settimana Nazionale “Nati per Leggere”, in programma dal 15 al 23 novembre, presenta un’iniziativa dedicata ai più piccoli.

Venerdì 21 novembre, a partire dalle 10 nella Biblioteca comunale del paese, saranno ospiti i bambini della scuola dell’Infanzia, al quale verrà presentato un laboratorio di animazione alla lettura.

L’appuntamento è curato da “Tatabolla & le marche da bolla”, con il libro “Le mie prime musiche swing”. L’evento è inserito all’interno del “Festival Letterario Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica”.  

