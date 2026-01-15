Gonnosnò, nuovi fondi per la Biblioteca comunaleLa cifra verrà utilizzata per arricchire il patrimonio librario della struttura
Anche per il periodo 2025/2026 il Ministero della Cultura ha rinnovato il sostegno alle biblioteche. Tra quelle finanziate anche la Biblioteca comunale di Gonnosnò, con circa 15mila euro. Con questa cifra, la struttura vuole arricchire il suo patrimonio librario.
A questo proposito ha pubblicato un avviso rivolto agli utenti per invitarli a suggerire qualche titolo da inserire tra gli scaffali. Un modo per coinvolgere attivamente i cittadini sulla scelta dei nuovi libri da acquistare, che possono essere rivolti a tutte le età e utili alla comunità.
Per poter segnalare un titolo basterà contattare la Biblioteca comunale via e-mail, tramite Facebook, telefonicamente o di persona agli orari di apertura.