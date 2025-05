Mercoledì, a Gonnosnò, è in programma un incontro informativo per la prevenzione delle truffe ai danni dei cittadini. Nel corso dell’appuntamento, al quale saranno presenti le forze dell’ordine della stazione dei Carabinieri del paese, si cercherà e sensibilizzare i cittadini contro truffe e raggiri.

Situazioni spiacevoli, nella quale negli ultimi tempi la popolazione si trova, in particolare i soggetti maggiormente vulnerabili. L’intento dell’incontro è prevenire queste situazioni. L’incontro si svolgerà a partire dalle 18, negli spazi della sala multimediale dell’ex Municipio, in via Matteotti.

