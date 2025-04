Il Comune di Gonnosnò ha bandito il concorso per l’attribuzione dei “Premi di Laurea 2025”. L’intervento è a favore dei neo-laureati che hanno ottenuto il titolo Magistrale o a ciclo unico e Specialistica, o Triennale nell’anno Accademico 2024/2025. Il premio in denaro sarà del valore massimo di 500 euro per la Magistrale a ciclo unico e Specialistica, e di 300 euro per la Triennale.

L’amministrazione comunale, per questo intervento, ha stanziato una somma di 1.500 euro. Tra i requisiti per l’ammissione al premio, gli studenti dovranno avere la residenza a Gonnosnò e aver conseguito il titolo di studio nell’anno 2024/2025 presso un’università italiana o straniera. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, via mail (indirizzo protocollo@comune.gonnosno.or.it) o Pec (protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it) entro il 30 ottobre. La documentazione è disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata