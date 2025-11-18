Si è tenuta sabato scorso, nella frazione di “Figu”, in comune di Gonnosnò, la cerimonia di inaugurazione e benedizione della nuova croce del sito di San Salvatore, donata dal Comitato per i festeggiamenti del 2025.

Il santo, al quale la comunità è molto legata, viene celebrato ogni anno con la messa solenne in suo onore. Presente il Padre Cletus, parroco, il sindaco Ignazio Peis e l’amministrazione comunale. Il luogo, restituito alla comunità grazie al recupero del sito archeologico del Pozzo Sacro nel corso dell'attuale amministrazione, ha ospitato la cerimonia che ha inaugurato la nuova croce, simbolo di fede e devozione della piccola comunità di Figu.

“La cerimonia è stata molto partecipata – commenta il primo cittadino – e importante per il luogo. Ringrazio di cuore il comitato 2025. È stato un momento davvero significativo ed emozionante”.

