Dalla prossima settimana, a Gonnoscodina, sarà riattivato il “Punto Digitale Facile”. Il servizio di facilitazione digitale, infatti, sarà disponibile da giovedì 16 aprile, dalle 8.30 alle 10.20, nei locali del Municipio, con cadenza quindicinale (2 volte al mese sempre il giovedì agli stessi orari) sino a settembre 2026. Lo sportello di facilitazione digitale "Punto Digitale Facile" è gestito dall'Unione dei Comuni “Alta Marmilla” nell’ambito delle misure presenti nel PNRR.

Il servizio, gratuito, sarà inoltre presente anche negli altri comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni (che comprende 19 paesi), garantendo un presidio diffuso sul territorio attraverso modalità operative itineranti. Lo scopo dell’intervento è quello di rendere la popolazione competente e autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati sia dalla Pubblica Amministrazione che dai privati, agevolando un uso consapevole della rete e fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.

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