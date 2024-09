Martedì, a Gonnoscodina, è in programma un evento dedicato al benessere personale e come affrontare le problematiche legate alle dipendenze. L’iniziativa è organizzata dalla Asl di Oristano, nello specifico dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, intitolato “Parliamo di Indipendenza – Io Sto Bene”.

Dalle ore 16, nei locali di via Sardegna, concessi dal Comune, l’incontro che sarà occasione per parlare del modo in cui creare il proprio benessere e come rischiare di perderlo. Per l’occasione, a disposizione della cittadinanza ci saranno alcuni operatori del Serd di Oristano. La partecipazione è libera e la popolazione è invitata a partecipare all’evento.

