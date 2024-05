La Biblioteca comunale di Gonnoscodina, che fa parte del Sistema Bibliotecario della Marmilla, organizza, per il periodo estivo, laboratori di animazione alla Lettura. L’argomento scelto per gli incontri sarà quello degli insetti. Il titolo, infatti, è “Micromondo, giochiamo con gli Insetti”. Un’attività riservata ai bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado. Il laboratorio, secondo quello che è il programma, avrà la durata di 6 incontri. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 31 maggio e verranno accettate in ordine cronologico di presentazione. Per informazioni ci si può rivolgere in biblioteca di persona nella sede di via Vittorio Emanuele II (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18), telefonicamente (al numero 078392366) o via mail (indirizzo bibliotecagonnoscodina1@gmail.com).

