Il Comune di Gonnoscodina ha aperto i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi per l'abbattimento della retta dei servizi di asili nido e similari, rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Le famiglie, per ottenere il contributo, dovranno essere residenti a Gonnoscodina e avere un ISEE in corso di validità inferiore ai 40mila euro. Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024 e il contributo non potrà superare le 11 mensilità annuali. L’istanza per la richiesta del voucher, completa di tutta la documentazione, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune attraverso la consegna a mano, via e-mail (protocollo@comune.gonnoscodina.or.it) o tramite PEC (protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it). I moduli di domanda, infine, sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

