A partire dalla giornata di domani, a Gonnoscodina, prenderà il via una nuova iniziativa ideata e organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Al via, infatti, il corso di ballo sardo aperto a tutta la popolazione.

Per 10 mercoledì, dalle 19.30 alle 21.30, presso il salone parrocchiale si avrà la possibilità di imparare quelle che sono le tecniche del ballo tradizionale dell'isola. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione e assicurazione e nella raccolta delle iscrizioni (che si potranno effettuare nel corso delle prime 2 lezioni) verrà data la priorità ai residenti a Gonnoscodina.

