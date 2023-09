Ancora prestigiosi risultati per gli studenti dell’Itis Othoca di Oristano, che anche quest’anno stanno partecipando alle Olimpiadi di Informatica raggiungendo grandi performance. Nella competizione a squadre lo scorso marzo si erano classificati primi fra le regioni a Bologna, mentre parteciperanno ai campionati individuali in programma dal 12 al 14 ottobre a Bergamo.

Alle recenti olimpiadi Italiane di CyberSicurezza, a cui ogni anno la scuola oristanese partecipa con i suoi talenti, sono stati invece ben nove studenti dell’Othoca ad aver superato la selezione scolastica e successivamente partecipato alle selezioni territoriali.

In particolare Diego Oliva e Davide Sechi, accompagnati dal professor Massimiliano Pia, hanno rappresentato la Sardegna, riuscendo a salire sul podio nella finale nazionale di Torino che ha visto la partecipazione dei migliori 100 "cervelli" provenienti da tutta la penisola. Davide Sechi ha conquistato la medaglia d'argento, classificandosi all'ottavo posto e Diego Oliva la medaglia di bronzo con la ventunesima posizione. Grandi soddisfazioni per l’Othoca sono state ottenute anche con la squadra composta da Davide Sechi e Nicholas Meli che con gli studenti dell’Università di Cagliari Emanuele Massidda, Lorenzo Corrias e Christian Scano, allenati dal professor Davide Maiorca e dalla sua vice, Sofia Tocco, studentessa del Corso di Laurea in Informatica ed ex studentessa dell'Itis Othoca, hanno conquistato il 5° posto su 43 squadre partecipanti.

«Il nostro Istituto – evidenzia il dirigente scolastico Franco Frongia - partecipa ai programmi organizzati al “CyberSecurity National Labs” sin dall’anno scolastico 2019-20 con la prima edizione di CyberChallenge, in collaborazione con l’Università di Cagliari. Gli studenti – evidenzia Frongia - hanno ottenuto negli anni ottimi risultati e alcuni di loro sono stati inseriti nel team universitario dell’Università degli Studi di Cagliari partecipando a competizioni nazionali e internazionali. Diversi sono gli studenti e le studentesse che, dopo essersi appassionati alla Cyber Security nel loro percorso scolastico, si sono iscritti all’università e ancora oggi partecipano attivamente al programma CyberChallenge».

Tra questi Sofia Tocco, Francesco Rocchiccioli, Simone Schirru, Lorenzo Pisu, Daniele Pintore, Marcello Carboni.

