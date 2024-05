Non solo colazioni e pernottamenti. Questa volta l’albergo diffuso AquaeSinis che a Cabras, nel centro storico, si diffonde in più strutture, metterà in mostra i giardini interni grazie alla presenza di guide speciali.

Sabato primo giugno, dalle 17 alle 19, è prevista una chiacchierata con i vivaisti Italo Vacca e Leo Minniti. Si parlerà di giardini e di paesaggio. Ci sarà poi la presentazione della collezione hemerocallis del vivaio I Campi-Milis.

Ma non solo. Sempre sabato le visite saranno allietate anche dal buon cibo. Domenica invece visite guidate dalle 10 alle 13 nella struttura di via Cesare Battisti, al civico 44 e in vico La Maddalena al civico 8. Per l'occasione sarà presente l’agrotecnico Cristian Chianello.

