Vandali scatenati a Ghilarza. Presa di mira la palestra della scuola primaria.

Con una spranga in ferro sono stati distrutti i lavandini e i wc nei bagni dove sono stati anche lasciati i rubinetti aperti provocando in parte l’allagamento della struttura. Danneggiata la porta antipanico, scassinata per accedere alla palestra. Hanno invece retto i vetri antisfondamento nonostante il tentativo di distruggere anche quelli. E poi danneggiata la macchina per sanificare all’ozono, distrutti due defibrillatori, palloni squarciati, rete da volley danneggiata, attrezzi distrutti e tutto messo a soqquadro.

Una scena surreale per i bidelli lunedì mattina. Subito è stata informata la dirigente che a sua volta ha contatto il sindaco Stefano Licheri. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno sequestrato diverso materiale.

Oltre alla spranga, bicchieri e resti di bibite sicuramente consumate da chi ha agito all’interno della palestra.

Ingenti i danni: da una prima stima oscillerebbero tra i 5 e i 10mila euro. Ma i responsabili potrebbero avere le ore contate. Sono infatti al vaglio le immagini delle telecamere nei dintorni della palestra. Un fatto di una gravità inaudita che ha scosso l’intera comunità e per il quale il Comune ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

«In passato si sono registrati degli atti di vandalismo in paese, ma mai una cosa del genere. È una situazione molto grave e occorre individuare subito i responsabili, uno perché potrebbero compiere fatti analoghi e due perché occorre dimostrare che chi sbaglia deve pagare. Invitiamo coloro che possono sapere qualcosa a farsi avanti», dice il sindaco Stefano Licheri.

Intanto dure le parole di condanna della comunità e su Facebook c’è anche chi propone una colletta per riacquistare gli attrezzi per i bambini.

© Riproduzione riservata