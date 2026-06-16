Torre aragonese strapiena a Ghilarza per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale. Emozionata la neoeletta sindaca Eugenia Usai, la prima donna a ricoprire questo incarico nella cittadina del Guilcier. Ha giurato prima in italiano e poi in sardo. Nel corso della seduta ha presentato anche la squadra che l’affiancherà in Giunta.

L’incarico di vice sindaca è stato dato a Nadia Marceddu, che prende anche l’assessorato al Bilancio e patrimonio. Alessandro Piras è l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Demelas a Cultura e Istruzione. Federico Fodde a Sport e Attività produttive. La sindaca terrà per sé Politiche sociali e personale.

La scelta di Eugenia Usai è stata poi quella di coinvolgere attivamente l’intero gruppo. Per questo ha assegnato delle deleghe anche ai consiglieri che, a loro volta, affiancheranno gli assessori. Salvatore Cabiddu si occuperà quindi di Decoro urbano e illuminazione pubblica, Annarosa Carta (scelta anche come capogruppo) di Politiche agricole e viabilità rurale, Valentina Congiu di Politiche giovanili, istruzione e cultura, Lavinia Decortes di Politiche giovanili, istruzione e cultura, Gabriele Onida di Igiene Urbana e gestione associata dei servizi.

E ancora Nicolò Porcu di Transizione digitale e comunicazione istituzionale, Roberto Schirra di Sport e turismo e Francesco Simula di Urbanistica e Politiche sociali.

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