Restano gravissime le condizioni del 16enne rimasto ferito mercoledì notte in un incidente stradale in corso Umberto a Ghilarza.

Lo studente è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro mentre tutta la comunità continua a sperare e a pregare che le sue condizioni migliorino.

L’incidente è accaduto intorno alle 23.30 di mercoledì quando il 16enne in sella alla sua moto stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici.

Poi all’improvviso ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un muro all’altezza dell’incrocio con via Volta.

Il giovane è stato sbalzato a terra, ha battuto violentemente la testa e l’impatto è stato devastante: è rimasto immobile sull’asfalto, subito sono scattati i soccorsi ma le sue condizioni sono apparse disperate. La corsa all’ospedale di Nuoro, le cure poi è stato un susseguirsi di preghiere e speranze per quel ragazzo che fra qualche giorno sarebbe dovuto tornare in classe.

A Ghilarza alcuni eventi in programma in questi giorni sono stati annullati in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia del ragazzo che due giorni fa ha ricevuto anche la visita del parroco padre Paolo Contini.

© Riproduzione riservata