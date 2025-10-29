Ghilarza, presto la demolizione dello stabile in mezzo alla pistaIl Comune è pronto a procedere con l’intervento
Cambia volto lo spazio vicino alle scuole a Ghilarza. Sarà infatti demolito a breve lo stabile che si trova al centro della pista di atletica nella cittadina del Guilcier. Se ne parla da tempo e adesso il Comune è pronto a procedere con l’intervento che apre le porte, in un prossimo futuro, ad alzare il livello della pista rendendola a norma per la disputa di gare. Sino a quando lo stabile, uno tempo laboratorio meccanico dell’Ipsia e poi diventato sede del centro diurno per disabili “Il Grillo parlante”, resterà lì non è infatti possibile.
«Abbiamo già affidato la demolizione dell’edificio, la ditta ci spiegava che per sollevare meno polveri possibile si attenderà le giornate di pioggia per procedere – spiega il sindaco Stefano Licheri -. Con la sua demolizione sarà possibile chiedere nuovi finanziamenti per trasformare la struttura sportiva in una vera e propria pista di atletica».
Intanto sono quasi ultimati gli interventi con un vecchio finanziamento rimasti bloccati per moltissimo tempo. Resta da ultimare il posizionamento della polvere basaltica come fondo della pista. Il Grillo parlante, invece da circa un anno, si è trasferito provvisoriamente ad Abbasanta.