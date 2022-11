Alla soglia dei 102 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 7 dicembre, è deceduta serenamente una delle centenarie del paese, la signora Margherita Oppo.

Classe 1920, vedova di Lillino Piras e mamma di ben 11 figli ha dato luce al primo nel 1945, all’ultimo nel 1966.

Grande donna di fede, è stata esempio di madre che in anni non facili ha fatto tanti sacrifici e rinunce di ogni genere, per far crescere la famiglia e i figli, nell’ordine di nascita: Nanni, Piergiorgio, Mario Palmerio, Maria Gabriella, Raffaele, Salfranco, Rosanna, Paolo, Chiara, Stefania e Marco.

La ultracentenaria poteva contare inoltre su 19 nipoti e 5 pronipoti. Dopo il matrimonio la famiglia Piras-Oppo ha abitato nella casa paterna di via Padre Sotgiu. Qui sono nati i primi figli, poi la famiglia si è trasferita in via Amsicora.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, venerdì 11 novembre alle ore 15, nella Parrocchia dell’Immacolata a Ghilarza.

Serafino Corrias

