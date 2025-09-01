Uffici al lavoro a Ghilarza per predisporre il bando per l’affidamento in gestione di Villa Deriu, da dieci anni utilizzata dalla coop Koros per il servizio di scuola dell’infanzia paritaria.

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Stefano Licheri ha dato gli indirizzi per procedere, indicando che l’importo annuale per l’affitto a base d’asta dovrà essere innalzato a 10 mila euro e che si dovrà garantire un servizio analogo a quello esistente, non andando però a concorrere con il servizio pubblico dal momento che nella cittadina del Guilcier esistono due scuole dell’infanzia statali.

«Questa struttura era stata acquistata e ristrutturata con i fondi della 37 ed è quindi finalizzata a creare nuova occupazione e a mantenere quella esistente. A Ghilarza ci sono tante attività commerciali ed è giusto prevedere la possibilità di un servizio che possa seguire i bambini anche la sera», spiega il sindaco.

