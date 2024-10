Ratifiche di variazioni al bilancio e nuove variazioni in aula a Ghilarza. Una seduta rapida dove si è proceduto a ratificare un intervento che di fatto è in fase di avvio. Si tratta dell’inserimento in bilancio, di 50 mila euro trasferiti dal Governo per dar corso ad interventi in chiave sostenibile,

Nella cittadina del Guilcier si procederà con l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione. In particolare con i 50 mila euro a disposizione, finanziati per la terza annualità, si procederà con il proseguimento della sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti con lampade a led nelle vie Nuoro, Oristano e in una parte di via San Serafino. Già fatto l’appalto dell’intervento. In variazione anche delle piccole somme per il settore socio-assistenziale. Tra le variazioni al bilancio anche 110 mila euro erogati dalla Regione ai Comuni dell’ambito Ghilarza - Bosa per offrire assistenza per la prima infanzia. Complessivamente a disposizione 110 mila euro, per 33 Comuni coinvolti e capofila Ghilarza. Altri 40 mila euro serviranno a restituire queste somme compresi gli interessi ad un cittadino che ha acquistato vent’anni anni fa un lotto nella zona artigianale e di fatto non ha mai realizzato l’opera.

© Riproduzione riservata