Ricco programma di eventi a Ghilarza per i festeggiamenti in onore di San Giovanni nell’omonimo novenario campestre a pochi chilometri dal paese.

Giovedì 19 giugno, alle 19 con partenza della chiesa parrocchiale, i fedeli accompagneranno il Santo in processione alla volta di San Giovanni. Nel novenario quindi tutte le sere, alle 20, verranno celebrate la novena e la messa. Sia sabato 21 che sabato 28, alle 20,30, sarà proposto il giro del Santo per il novenario con i tradizionali gosos, i canti tipici. Martedì 24, alle 11, si terrà la processione seguita dalla messa, mentre per domenica 29 giugno, alle 11, è previsto il rientro con il Santo in paese.

Cinque le serate organizzate dal Comitato per i festeggiamenti civili. Venerdì 20, alle 22,30, saranno proposti balli in piazza con i “Fantasias de ballos”. Sabato 21 “2chitarre” in concerto. Domenica 22, a partire dalle 19, si terrà invece la seconda edizione di “Calici sotto le stelle”.

Martedì 24 l’appuntamento, dalle 21, è con le sfide tra i quattro novenari di Ghilarza. Si chiude il 28 giugno alle 22,30 balli in piazza con Mattia Marras e a seguire Dj Agus.

