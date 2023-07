Giornata speciale quella vissuta sabato scorso al Circolo di lettura a Ghilarza per l’intitolazione all'ambasciatore Francesco Corrias della biblioteca. Era presente la figlia Pilar che insieme al presidente Aldo Buiani ha scoperto la targa.

Il diplomatico ha una carriera di grande rilievo per essere stato grande ufficiale nell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana", ambasciatore in Belgio e Angola, consigliere diplomatico del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, direttore generale per l'emigrazione del ministero degli Esteri, console generale d'Italia a New York.

«Francesco Corrias - spiega il presidente Buiani - era figlio di Angelino, anche lui ambasciatore. Molto legato a Ghilarza, paese al quale donò tutto il prezioso materiale storico appartenuto al padre e custodito ora al museo "Sas Nannigheddas". Al Circolo di lettura fece dono invece di diversi libri della famiglia».

Sotto la guida di Buiani e dell’attuale consiglio direttivo, il Circolo si sta consolidando come luogo di cultura e sede per numerosi avvenimenti culturali e sociali. «Un sodalizio, con più di 150 anni - evidenzia il presidente - , che coinvolge la società ghilarzese attraversando ben tre secoli. L’ambizione è quella che il nostro Circolo possa nuovamente interpretare, così come in passato, uno stimolo culturale permanente nella vita sociale cittadina e del territorio».

Venerdì 28 luglio, alle 19, sarà presentata la ristampa del libro di Tomaso Sanna “Circolo di lettura 1848 – 2023, storia di un sodalizio”. Interviene Stefano Frigau del circolo di lettura di Dolianova con una tesi dal titolo “La cultura e le comunità”.

