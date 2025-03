Ragazzi all’opera giovedì 20 marzo alle 18 alla Torre aragonese di Ghilarza. Due classi dell’Istituto comprensivo Abbasanta – Ghilarza saranno infatti protagoniste dello spettacolo teatrale “LEGGO…ergo sum”, esito di un laboratorio portato avanti nel precedente anno scolastico grazie al finanziamento dell’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza che ha sposato l’iniziativa.

Si tratta della Terza A e della Terza B, seguite dalle docenti Valeria Manca e Maria Rosaria Virdis con la dirigente Bonacattu Brasu. Seguiti dall’attore e regista Paolo Floris i giovani alunni, ventuno in tutto, si sono cimentati in un percorso laboratoriale portato avanti in orario curriculare lo scorso anno. Oltre venti ore di attività che hanno permesso agli studenti di essere coinvolti in un percorso di lettura espressiva che ha consentito anche di sviluppare la propria espressione sul piano affettivo-emotivo e relazionale.

Il laboratorio ha anche permesso di esercitare la funzione dell’ascolto e della concentrazione, di valorizzare la sensibilità del piacere del racconto e superare la paura del pubblico. Ecco allora che nello spettacolo che porteranno in scena presteranno la propria voce per la lettura di brani dedicati a diversi personaggi tra cui Gramsci e Falcone.

Tra le letture proposte anche brani tratti dal teatro classico, da quello contemporaneo, della narrativa per ragazzi e temi di attualità come quello della guerra.

