Arrestato un 50enne con l’accusa di gravi violazioni in materia di armi e sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza, con il concorso dei militari delle Stazioni di Aidomaggiore, Abbasanta, Tresnuraghes e Scano di Montiferro, supportati da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

A seguito di perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un fucile con matricola abrasa e relativo munizionamento, materiale ritenuto di provenienza illecita, riconducibile al reato di ricettazione, nonché 35 grammi di hashish, materiale per confezionamento vario e un bilancino di precisione per lo spaccio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata